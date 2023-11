Rebeca Andrade ganha seu 2º ouro no Pan na trave de equilíbrio; Flávia Saraiva é prata

436

A ginasta brasileira Rebeca Andrade se despediu dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 com sua segunda medalha de ouro nesta quarta-feira (25), ao vencer a final da trave de equilíbrio.



A prata ficou com a também brasileira Flávia Saraiva.



Rebeca, de 24 anos, venceu a disputa na trave de equilíbrio com uma pontuação de 14.166, à frente dos 14.033 pontos de Flávia.



A medalha de bronze ficou com a canadense Ava Stewart, que fez 13.900 pontos.



Na terça-feira, Rebeca Andrade havia conquistado a medalha de ouro no salto, aparelho em que foi campeã no Mundial da Antuérpia, no início de outubro, superando a estrela americana Simone Biles.



"Adorei competir aqui", disse a campeã mundial e olímpica com um sorriso ao encerrar o calendário de competições em seus primeiros Jogos Pan-Americanos.



"A torcida, as pessoas, fazem muita diferença no amor que recebi (...). É muito bom inspirar todas as meninas que estiveram aqui", acrescentou no Centro Esportivo Coletivo de Santiago, onde foi mais uma vez aplaudida como uma das grandes estrelas do evento.



Rebeca, em sua execução, vacilou por um momento na trave, mas teve força mental para seguir em frente.



"Minha cabeça me dizia: respira, volta para a série e termina (...). O início da série tinha sido muito bom, então eu disse a mim mesmo: mantém a cabeça no lugar", disse aos jornalistas, relembrando o momento de dificuldade.



No Pan de Santiago, a brasileira também conseguiu duas pratas: uma nas barras assimétricas e outra na prova feminina por equipes.



A brasileira havia ficado de fora dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 há quatro anos devido a uma lesão. "Estou muito feliz!", comemorou ela nesta quarta-feira.



Barra de equilíbrio feminina:



1. Rebeca Andrade (BRA) - ouro



2. Flávia Saraiva (BRA) - prata



3. Ava Stewart (CAN) - bronze