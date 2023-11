João Victor Oliva é prata no hipismo adestramento do Pan

436

O cavaleiro brasileiro João Victor Oliva, filho da ex-jogadora de basquete Hortência, garantiu a medalha de prata no hipismo adestramento dos Jogos Pan-Americanos nesta quarta-feira (25).



Com seu cavalo Feel Good VO, João Victor marcou 86.160 pontos na competição individual, disputada na Escola de Equitação do Exército do Chile, em Quillota, a 120 quilômetros de Santiago.



O ouro ficou com o equatoriano Julio Mendoza (87.230 pontos), enquanto o bronze foi para a americana Anna Marek (81.305 pontos).



João Victor já tinha trazido a prata para o Brasil na prova por equipes, que foi vencida pelos Estados Unidos de Marek.



- Resultado do hipismo adestramento individual dos Jogos Pan-Americanos:



1. Julio Mendoza (EQU) - ouro



2. João Victor Oliva (BRA) - prata



3. Anna Marek (EUA) - bronze