Os republicanos elegeram, nesta quarta-feira (25), Mike Johnson, um aliado incondicional do ex-presidente Donald Trump, para chefiar a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, pondo fim, assim, a três semanas caóticas de paralisação no Congresso.



Johnson, desconhecido da opinião pública, obteve 220 votos em sessão plenária. Além de pôr os conservadores em apuros, a estagnação impediu a Câmara de votar o pedido do presidente Joe Biden de aprovar um pacote de ajuda para Ucrânia e Israel.