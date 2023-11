Com gols brasileiros, Arsenal bate Sevilla e retoma liderança do Grupo B da Champions

436

O Arsenal retomou a liderança do Grupo B da Liga dos Campeões ao derrotar o Sevilla por 2 a 1 nesta terça-feira (24), graças aos gols dos brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.



Com a vitória, os 'Gunners' chegam aos seis pontos, frente aos cinco do Lens, que no outro jogo da chave empatou em 1 a 1 com o PSV Eindhoven.



Sevilla e PSV estão empatados com dois pontos cada, mas o time espanhol leva vantagem no saldo de gols e é o terceiro.



Jogando no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Arsenal abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Gabriel Martinelli (45'+3) e foi para o intervalo em vantagem.



No início da segunda etapa, foi a vez de Gabriel Jesus marcar seu terceiro gol em três jogos na Champions para ampliar para o time inglês (53').



"Precisamos de momentos mágicos em grandes jogos. Precisamos que nossos jogadores tenham as melhores atuações e hoje [Jesus] fez algo especial", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, depois que o brasileiro foi eleito o foi eleito o 'Melhor em Campo' pelo Comitê Técnico da Uefa.



De fato, Gabriel Jesus estava em noite inspirada. Além de marcar, fez o passe para o gol de Martinelli depois de grande jogada individual.



O Sevilla ainda diminuiu com o sérvio Nemanja Gudelj, ao aproveitar de cabeça escanteio cobrado pelo croata Ivan Rakitic (58'), mas a reação parou por aí.



No dia 8 de novembro, Arsenal e Sevilla voltam a se encontrar na quarta rodada da fase de grupos da Champions, dessa vez em Londres. Na mesma data, o PSV recebe o Lens na Holanda.