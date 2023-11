Piloto dos EUA que tentou desligar motores de avião durante voo ingeriu cogumelos 'mágicos'

436

O piloto americano que tentou desligar os motores de um avião em pleno voo enquanto voava como passageiro no último fim de semana havia tomado cogumelos alucinógenos e pensou que estava sofrendo um ataque de nervos, apontaram documentos judiciais nesta terça-feira (24).



No domingo, os pilotos que operavam o avião tiraram Joseph Emerson da cabine de comando depois que ele se lançou em direção aos controles que poderiam ter cortado o combustível dos motores, transformando o avião em um planador.



Emerson, que contou à polícia ter passado 40 horas sem dormir, também tentou abrir uma porta de emergência na parte traseira do avião e a tripulação teve que segurá-lo durante uma aterrissagem forçada.



"Puxei as alavancas do fechamento de emergência porque pensei que estava sonhando e queria acordar", disse Emerson à polícia, de acordo com a denúncia criminal.



Emerson e o agente encarregado da investigação "falaram do uso de cogumelos psicodélicos e Emerson disse que foi sua primeira vez que ingeriu" a substância.



O homem de 44 anos foi preso na noite de domingo depois que o voo da Alaska Airlines fez um pouso de emergência em Portland, Oregon.



Emerson embarcou no voo (operado pela Horizon Air) entre Everett, estado de Washington, e San Francisco, Califórnia. Ele ocupou um assento na cabine, de acordo com o estabelecido pela companhia aérea para seu pessoal fora de serviço.



Logo após a decolagem, depois de conversar com os pilotos, "Emerson tentou segurar e puxar as duas alavancas vermelhas que poderiam ter ativado o sistema de emergência para incêndio do avião, privando seus motores de combustível", disse o Departamento de Justiça.



"Após uma breve luta física com os pilotos, Emerson saiu da cabine", acrescentou.



Na segunda-feira, a Alaska Airlines disse que os pilotos reagiram rapidamente invertendo as manetes e que a aeronave pousou em segurança.



"A tripulação amarrou os pulsos de Emerson e o colocou na parte de trás do avião", disse o Departamento de Justiça.



"Durante a descida do avião, Emerson tentou agarrar a alavanca da porta de emergência. Uma aeromoça o deteve segurando suas mãos", acrescentou.



Segundo a Promotoria do Distrito de Oregon, Emerson enfrenta uma acusação federal por interferir com membros da tripulação e auxiliares de voo.



Também foi acusado no Oregon de 83 acusações de tentativa de assassinato, 83 acusações de imprudência temerária e uma acusação de colocar uma aeronave em perigo.