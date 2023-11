Rebeca Andrade conquista seu primeiro ouro na ginástica artística de Santiago-2023

436

A brasileira Rebeca Andrade conquistou nesta terça-feira (24) seu primeiro ouro na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, ao dominar a prova da qual é atual campeã mundial: o salto.



Rebeca, de 24 anos, alcançou a pontuação de 14,983, com um impressionante primeiro salto de 15,333 e um segundo salto de 14,663.



A americana Jordan Chiles ficou com a prata marcando 14,150 pontos e a mexicana Natalia Escalera levou o bronze com 13,333.



Assim, Rebeca cumpriu as previsões no salto, a primeira de suas provas individuais nestes Jogos Pan-Americanos, em que no último Mundial de Ginástica arrebatou o ouro da americana Simone Biles no tão aguardado retorno internacional após ter feito uma pausa no seu carreira, para cuidar da saúde mental.



O Centro de Esportes Coletivos de Santiago comemorou com ela com uma grande ovação.



A brasileira competirá ainda nesta terça nas barras assimétricas e na quarta competirá na trave.



No domingo, Rebeca havia conquistado a prata na competição por equipes femininas, derrotada naquele dia pelas chilenas e pela equipe americana.



- Arthur Nory leva a prata -



O brasileiro Arthur Nory ficou com a prata e o colombiano Juan Larrahondo com o bronze no solo, em prova vencida pelo canadense Felix Dolci.



Com 14,233 pontos, Dolci conquistou a medalha de ouro, sua segunda medalha de ouro nestes Jogos Pan-Americanos, após ter subido ao topo do pódio no individual geral.



Arthur Nory teve uma pontuação de 13.933 e Larrahondo completou o pódio com 13.366 pontos.



Salto feminino:



1. Rebeca Andrade (BRA) - ouro



2. Jordan Chiles (USA) - prata



3. Natalia Escalera (MEX) - bronze



Solo masculino:



1. Felix Dolci (CAN) - ouro



2. Arthur Nory (BRA) - prata



3. Juan Larrahondo (COL) - bronze