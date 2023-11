436

O secretário de Estado, Antony Blinken, alertou o Irã nesta terça-feira (24) que os Estados Unidos responderiam "de forma decisiva" a qualquer ataque, à medida que as tensões aumentam com a guerra entre Israel e o Hamas.



"Os Estados Unidos não buscam um conflito com o Irã. Não queremos que esta guerra se expanda. Mas se o Irã ou os seus intermediários atacarem pessoal americano em qualquer lugar, não se engane. Defenderemos o nosso povo, defenderemos a nossa segurança, de forma rápida e decisiva", disse Blinken em uma sessão do Conselho de Segurança da ONU depois de reivindicar o direito de todos os países de se defenderem.