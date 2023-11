Bispo polonês renuncia após escândalo de orgia de padre

436

O Vaticano anunciou nesta terça-feira (24) a renúncia de um bispo que administra uma diocese no sul da Polônia em que um padre organizou uma orgia.



"O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Sosnowiec (Polônia) apresentada por Sua Excelência, o Bispo Grzegorz Kaszak", afirma um comunicado do Vaticano, sem revelar um motivo para a decisão.



Em setembro, na cidade de Dabrowa Gornicza, na diocese de Sosnowiec, um padre organizou uma orgia em sua paróquia e convidou um garoto de programa.



O caso foi revelado porque o convidado desmaiou e os demais participantes precisaram chamar o atendimento médico.



"O padre Tomasz Z. e outros dois laicos cometeram uma violação muito grave das normas morais, que a Igreja não tolera e condena com veemência. O incidente virou um motivo de grande escândalo para os fiéis e de justificada indignação pública", afirmou o site oficial da diocese.



A imprensa da Polônia, um país de grande tradição católica, citaram outros dois escândalos na mesma diocese.



No primeiro caso, o diretor de um seminário local foi supostamente flagrado durante uma relação sexual em uma boate gay. Em outro incidente, um padre de 46 anos supostamente matou um diácono 20 anos mais jovem, antes de se jogar debaixo de um trem.