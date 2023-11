Maior floresta da América Central luta para sobreviver à agropecuária ilegal

436

Ao arrancar pedaços de pasto com facões, Leonel Acosta trava uma luta desigual, mas esperançosa, para recuperar as terras desmatadas pela agropecuária ilegal no coração da Reserva da Biosfera Maia, na Guatemala, a maior área protegida da América Central.



O sol queima suas costas e o calor o sufoca. Ele está convencido, porém, do sucesso do manejo florestal comunitário, modelo que mostra que é possível frear o desmatamento, conservar a floresta e sua biodiversidade e alimentar os moradores.



Enquanto cultivam ou produzem mel para subsistência e vendem o excedente em áreas concedidas pelo Estado, os moradores reflorestam com espécies nativas.



"Nos deram um mar de pasto, mas vejam: temos uma floresta já restaurada", disse Acosta à AFP em La Colorada, uma das áreas da Reserva onde se realiza este esforço conjunto de comunidades e governo, liderado pela ONG Wildlife Conservation Society (WCS).



Localizada no norte do país, perto das fronteiras com México e Belize, essa imensa mancha verde de 2,1 milhões de hectares ocupa 19% do território guatemalteco. Passou de 20% de desmatamento para 33% de 2000 a 2022, devido ao tráfico de madeira, aos incêndios e, principalmente, ao plantio de pasto para a agropecuária.



Vital porque abriga uma variedade de flora e fauna selvagens, lagoas e rios, também é importante por sua capacidade de absorção de CO2 para enfrentar a mudança climática.



Em suas florestas, os maias construíram a cidade de Tikal, principal sítio arqueológico da Guatemala e patrimônio mundial da Unesco, que teve seu apogeu entre os anos 200 e 900 d.C.



- "Mar de pasto" -



Vastas extensões de pasto podem ser vistas da estrada. Acosta, de 35 anos, prefere arrancá-lo.



"É o desafio mais importante (...). São 600 hectares" de pastagens em La Colorada, disse ele.



Esta foi uma das áreas que o Estado cedeu em concessão para produção sustentável na Reserva, onde vivem 200 mil pessoas.



Mas caiu nas mãos de usurpadores, alguns aliados de traficantes de drogas que usam a terra para lavar dinheiro com a agropecuária ou o envio de pequenos aviões com drogas, dizem moradores, sob anonimato.



"Sair da floresta e chegar ao mar de pasto é triste. Antes era selva e agora está degradado", diz Acosta, da organização Selva Maya del Norte, que reúne moradores locais.



As explorações agropecuárias ilegais são localizadas por satélite. Mas a burocracia judicial leva anos para expulsar os usurpadores, lamenta o diretor regional do Conselho Nacional de Áreas Protegidas (CONAP, estatal), Apolinário Córdova.



É necessário "reforçar a presença interinstitucional", acredita. Há soldados e policiais nas entradas da Reserva, mas as usurpações continuam.



Apesar disso, mais de 157 mil hectares foram recuperados nos últimos 10 anos. Cerca de 45 mil já possuem cobertura florestal e 3,5 mil estão em restauração, segundo a WCS.



- Restauração sustentável -



Com os agricultores fora, vem a restauração. Desde 2009, a WCS fornece capacitação agrícola, florestal e apícola aos moradores.



Em La Colorada, os cedros e mognos com um ano e meio de idade ganham terreno sobre as pastagens e, na região vizinha, os moradores optaram por um modelo agroflorestal.



Em Cruce a La Colorada, a pastagem foi destruída e foram cultivados milho, feijão, batata doce e mandioca, que crescem entre árvores que, dentro de 10 a 20 anos, serão produtivas para a comunidade.



"Talvez nós não (...) mas nossos filhos seriam a geração que poderia aproveitar essas pequenas árvores", afirma Antonio Juárez, um morador de 38 anos.



No entanto, o projeto não está isento de dificuldades. Nas comunidades empobrecidas abandonadas na selva durante décadas, alguns dizem que não podem esperar.



Em San Miguel, Melsar Cardona, de 25 anos, acredita que cortar o pasto e colher mel não basta para viver. Assim como outros guatemaltecos, considera emigrar para os Estados Unidos.