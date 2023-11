Piloto fora de serviço tenta desligar motores de avião durante voo nos EUA

436

Um piloto fora de serviço da Alaska Airlines, que estava sentado em um assento auxiliar na cabine de um voo comercial americano foi acusado de tentativa de homicídio após supostamente tentar desligar os motores do avião durante a viagem.



O incidente ocorreu no domingo (22), quando a aeronave Embraer E-175, da Horizon Air - subsidiária da Alaska Airlines - voava de Everett, em Washington, para San Francisco (oeste), informou a companhia aérea em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (23).



O avião, que transportava 80 pessoas, foi desviado para Portland, no estado do Oregon, onde aterrizou sem mais problemas.



A Alaska Airlines divulgou que os pilotos da Horizon Air haviam informado sobre uma "ameaça crível à segurança relacionada a um piloto da Alaska Airlines fora de serviço que viajava no assento auxiliar da cabine de voo. O ocupante do assento auxiliar tentou, sem sucesso, interromper o funcionamento dos motores".



"O capitão e o primeiro oficial da Horizon responderam rapidamente, a potência do motor não foi perdida e a tripulação protegeu a aeronave sem incidentes", acrescentou.



A companhia aérea americana ainda não identificou o piloto em questão, mas Joseph Emerson, de 44 anos, foi acusado nesta segunda-feira (23) pelo Gabinete do Xerife do Condado de Multnomah, em Portland, com 83 acusações de tentativa de homicídio, submissão a perigo imprudente e por colocar uma aeronave em risco.



Muitas empresas têm como hábito permitir que pilotos fora de serviço ocupem os assentos auxiliares na cabine localizada atrás dos pilotos.



A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos afirmou que estava apoiando as investigações policiais sobre o incidente.