Exército israelense diz que quer 'intensificar' bombardeios sobre Gaza

O Exército israelense anunciou neste sábado (21) que quer "intensificar" seus bombardeios sobre Gaza, em preparação para a próxima fase de sua ofensiva no território palestino controlado pelo grupo islamita Hamas.



"A partir de hoje intensificaremos os bombardeios", informou o general Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel.



Um primeiro comboio de ajuda humanitária entrou neste sábado na Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas precisam desesperadamente de suprimentos básicos.



Pouco depois, a ONU pediu um "cessar-fogo humanitário" do conflito, que começou há duas semanas com o violento ataque do Hamas contra Israel, uma ofensiva que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis que foram baleados, queimados vivos ou mutilados, segundo as autoridades israelitas.



Os bombardeios em retaliação lançados por Israel contra este enclave palestino levaram à morte de pelo menos 4.385 pessoas, a maioria civis, segundo um novo balanço do Ministério da Saúde do Hamas, que controla este território desde 2007.