Cervejaria chinesa investiga vídeo de funcionário urinando na bebida

436

A cervejaria Tsingtao, uma das maiores da China, anunciou a abertura de uma investigação depois que um vídeo de um funcionário urinando em ingredientes da bebida viralizou durante a semana.



O vídeo, divulgado na quinta-feira, supostamente mostra um funcionário em um armazém da Tsingtao Brewery Co. subindo em um contêiner e urinando na cerveja



As imagens circularam nas redes sociais chinesas, com milhões de visualizações na plataforma Weibo.



A Tsingtao anunciou na sexta-feira que entrou em contato com a polícia sobre o incidente e que uma investigação está em curso.



"Nossa empresa atribui grande importância ao vídeo que surgiu da Cervejaria Tsingtao Nº 3 em 19 de outubro", afirmou em um comunicado.



"Reportamos o incidente à polícia o mais rápido possível e os órgãos de segurança pública estão envolvidos na investigação", acrescentou.



"O lote de malte em questão foi completamente lacrado. A empresa continua fortalecendo seus procedimentos administrativos para garantir a qualidade de seus produtos", destacou a Tsingtao.



A Tsingtao, a segunda maior cervejaria da China, é uma das marcas de bebidas mais conhecidas do país, com forte presença em bares e restaurantes.



Weibo