Com 2 de Budimir, Osasuna vence Granada no Campeonato Espanhol

O Osasuna (9º) conseguiu sua quarta vitória na temporada ao bater o Granada por 2 a 0 nesta sexta-feira (20), na abertura da 10ª rodada do Campeonato Espanhol.



Graças aos 2 gols do croata Ante Budimir (11' e 59' de pênalti), o Osasuna conseguiu três pontos que o colocam provisoriamente na parte de cima da tabela.



Por sua vez, o Granada sofre sua sexta derrota e já está há sete rodadas sem vencer, desde que bateu o Mallorca por 3 a 2, no final de agosto.



O time não pôde contar com o atacante israelense Shon Weissman, que não viajou a Pamplona para o jogo por motivos de segurança.



Segundo a imprensa espanhola, Weissman, único jogador israelense em LaLiga, não embarcou após um acordo com o clube, que recebeu recomendações dos órgãos de segurança para evitar confrontos com torcedores radicais.



"Essa informação está correta", afirmou o Granada à AFP, sem dar mais detalhes.



No sábado, o líder Real Madrid visita o Sevilla (14º), horas antes do duelo entre Celta de Vigo (18º) e Atlético de Madrid (4º).



No domingo, será a vez do Barcelona (3º) receber o Athletic Bilbao (5º).



-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Osasuna - Granada 2 - 0



- Sábado:



(09h00) Real Sociedad - Mallorca



(11h15) Getafe - Betis



(13h30) Sevilla - Real Madrid



(16h00) Celta Vigo - Atlético de Madrid



- Domingo:



(09h00) Las Palmas - Rayo Vallecano



(11h15) Girona - Almería



(13h30) Villarreal - Alavés



(16h00) Barcelona - Athletic Bilbao



- Segunda-feira:



(16h00) Valencia - Cádiz



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 24 9 8 0 1 20 6 14



2. Girona 22 9 7 1 1 19 11 8



3. Barcelona 21 9 6 3 0 21 10 11



4. Atlético de Madrid 19 8 6 1 1 20 8 12



5. Athletic Bilbao 17 9 5 2 2 16 9 7



6. Real Sociedad 15 9 4 3 2 17 12 5



7. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 13 -2



. Betis 13 9 3 4 2 11 13 -2



9. Osasuna 13 10 4 1 5 11 14 -3



10. Valencia 11 9 3 2 4 10 11 -1



11. Las Palmas 11 9 3 2 4 6 8 -2



12. Getafe 10 9 2 4 3 12 15 -3



13. Cádiz 9 9 2 3 4 8 12 -4



14. Sevilla 8 8 2 2 4 13 12 1



15. Mallorca 8 9 1 5 3 12 15 -3



16. Villarreal 8 9 2 2 5 11 15 -4



17. Alavés 8 9 2 2 5 7 13 -6



18. Celta Vigo 6 9 1 3 5 10 15 -5



19. Granada 6 10 1 3 6 15 25 -10



20. Almería 3 9 0 3 6 11 24 -13