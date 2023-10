Ator Burt Young, companheiro de 'Rocky', morre aos 83 anos

436

O ator americano Burt Young, ex-lutador indicado ao Oscar por seu destaque no papel como amigo de "Rocky" Balboa na famosa franquia, morreu aos 83 anos.



A filha de Young, Anne Morea Steingieser, confirmou nesta quinta-feira (19) a morte ao New York Times, que informou que o ator morreu em Los Angeles no dia 8 de outubro.



Depois de vários pequenos papéis na televisão e no cinema, inclusive um em "Chinatown", de Roman Polanski, Young foi escalado para o papel do corajoso companheiro Paulie no drama "Rocky", de 1976, escrito por Stallone e dirigido por John G. Avildsen.



Além do sucesso de bilheteria do filme, Young recebeu uma indicação ao Oscar em 1977 na categoria de melhor ator coadjuvante.



Sylvester Stallone, o intérprete de "Rocky" nos filmes, descreveu na quarta-feira seu "querido amigo" Young como um artista e um "homem incrível".



"Eu e o mundo sentiremos muito a sua falta... Descanse em paz", escreveu Stallone em sua conta no Instagram.



Nascido no bairro de Queens, em Nova York, Young atuou brevemente como boxeador profissional antes de começar a atuar e desenvolver uma carreira produtiva, que durou mais de meio século.



Carl Weathers, que interpretou Apollo Creed, rival de Rocky Balboa que virou seu treinador na série de filmes, destacou na rede social X (ex-Twitter) que Young era "uma alma linda e talentosa".