México ativa plano de emergência com aproximação do furacão Norma

O México ativou um plano de emergência para a região da Baixa Califórnia, devido à aproximação do furacão Norma, anunciou, nesta quarta-feira (18), o presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Uma forte tempestade segue para a Baixa Califórnia Sul e temos que nos preparar", disse o presidente, alertando que, segundo a trajetória prevista, o fenômeno meteorológico avança "direto para Los Cabos", um destino turístico popular do Pacífico mexicano.



Norma se tornou furacão de categoria 1 na tarde desta quarta-feira, segundo o boletim mais recente do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).



Às 21h GMT (18h de Brasília), o furacão se encontrava 835 km a sudeste de Cabo San Lucas, com ventos máximos sustentados de 130 deslocando-se a 13 acrescentou o NHC.



López Obrador pediu que a população da região esteja atenta aos efeitos do furacão, que deve provocar "chuvas intensas" nos estados costeiros de Colima, Guerrero, Jalisco e Michoacán, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).



"Por experiência, precisamos enviar com tempo equipamentos para ajudar a população e alimentos", acrescentou o presidente, comentando a operação.



Como parte do plano, mais de 6 mil efetivos estavam em alerta nos estados da Baixa Califórnia e Baixa Califórnia Sul, com foco nas localidades de San Quintín, Mulegue e La Paz, segundo a Secretaria de Defesa Nacional.



Na semana passada, a passagem do potente furacão Lidia, que alcançou categoria 4 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5, deixou ao menos dois mortos nos estados de Jalisco e Nayarit (oeste).