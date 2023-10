Neymar sofre ruptura do ligamento cruzado e do menisco e passará por cirugia

436

O atacante Neymar, astro da seleção brasileira, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e terá que ser submetido a uma cirurgia, informou nesta quarta-feira (18) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



"O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem, nesta quarta-feira, que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo", anunciou a CBF em um comunicado.



O atacante se machucou durante a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, na terça-feira em Montevidéu, em um jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



A entidade informou que a data da cirurgia ainda não foi definida.



Neymar deixou o campo antes do intervalo, chorando e em uma maca, após cair no chão em um choque com o meia uruguaio Nicolás De la Cruz. Ele foi substituído por Richarlison.



Em seguida, o atacante foi visto deixando o estádio Centenário de muletas e com o joelho esquerdo imobilizado.



Antes de deixar o campo, Neymar não fazia um bom jogo e parecia mais preocupado em discutir com árbitros e adversários.



Sua lesão o deixará de fora dos próximos desafios do Brasil em novembro: uma visita à Colômbia em Barranquilla e o clássico no Maracanã contra a Argentina de Lionel Messi.



O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que o jogador conta "com todo o apoio da entidade".



"O futebol brasileiro e mundial precisa de Neymar bem e recuperado, porque o futebol é mais alegre com ele em campo", disse Rodrigues em um comunicado.



Neymar, de 31 anos, teve um ano marcado por várias lesões e um desempenho discreto. Ele não jogou uma única partida oficial entre fevereiro e setembro principalmente devido a uma grave lesão no tornozelo.



Em agosto, ele se juntou ao clube saudita Al-Hilal, após seis temporadas no Paris Saint-Germain.



Durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, o craque brasileiro se machucou durante o primeiro jogo da Seleção, contra a Sérvia.



Ele se recuperou para as oitavas de final, mas não conseguiu evitar a eliminação do Brasil nas quartas, contra a Croácia, nos pênaltis, apesar de ter marcado o gol brasileiro na prorrogação.



Em setembro, no entanto, ele comemorou ao superar Pelé como o maior artilheiro da seleção masculina ao marcar dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, pela primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.



O atacante chegou a 79 gols em 125 partidas com a camisa do Brasil, superando os 77 gols marcados pelo 'Rei' em 92 jogos disputados entre 1957 e 1971.



'Ney' vestiu a camisa da Seleção pela primeira vez em 10 de agosto de 2010 em um amistoso contra os Estados Unidos e, aos 18 anos, marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 0.



Desde então, ele balançou as redes nas Copas do Mundo de 2014 no Brasil (4 gols), 2018 na Rússia (2 gols) e 2022 no Catar (2 gols). Além disso, marcou gols em Copas América (2011, 2015, 2021), Copa das Confederações de 2013 e nas eliminatórias sul-americanas, além de jogos preparatórios.