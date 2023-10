México ativa plano de emergência antes de tempestade que pode virar furacão

436

O México ativou um plano de emergência para a região da Baixa Califórnia, diante da aproximação da tempestade tropical Norma, que pode se tornar um furacão nas próximas horas, anunciou, nesta quarta-feira (18), o presidente Andrés Manuel López Obrador, alertando que o fenômeno se dirige diretamente a Los Cabos, destino turístico do Pacífico mexicano.



Às 15h GMT (12h em Brasília), Norma se localizava 925 km a sudeste de Cabo São Lucas, com ventos máximos sustentados de 110 e se deslocava a 11 segundo o relatório mais recente do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês).



"Está previsto um fortalecimento rápido nos próximos dias e Norma deve se tornar um furacão ainda hoje", ressaltou o NHC. López Obrador indicou que a tempestade deve provocar tempestades nesta quarta-feira nos estados costeiros de Colima, Guerrero, Jalisco e Michoacán, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).



Mais de 6 mil efetivos estavam em alerta nos estados da Baixa Califórnia e Baixa Califórnia Sul, com foco nas localidades de San Quintín, Mulegue e La Paz, segundo a Secretaria de Defesa Nacional.