Embaixadas de Israel e EUA na Argentina sofrem ameaça de bomba

As sedes das embaixadas de Israel e Estados Unidos em Buenos Aires foram evacuadas nesta quarta-feira (18) após receber ameaças de bomba, informaram fontes policiais.



No caso da embaixada de Israel, a ameaça foi recebida pelo e-mail da legação diplomática, indicaram as fontes.



Um forte aparato policial foi mobilizado em torno da sede da diplomacia israelense localizada no centro histórico da cidade, bem próximo à Casa Rosada, sede da presidência, constatou a AFP.



A embaixada dos Estados Unidos, no bairro nobre de Palermo, também foi ameaçada levando a uma evacuação preventiva, constatou a AFP.



Após uma inspeção policial, os diplomatas puderam retornar aos seus gabinetes por volta do meio-dia.



A Argentina possui a maior comunidade judaica da América Latina, com mais de 250.000 pessoas.



A embaixada de Israel sofreu, em 1992, um ataque com explosivos em sua antiga sede do bairro do Retiro, com balanço de 22 mortos e mais de 200 feridos.



Dois anos depois, houve outro atentado, desta vez contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) em Buenos Aires, que causou 85 mortos e cerca de 300 feridos.