Vários aeroportos regionais evacuados na França por ameaças de atentado

Vários aeroportos foram evacuados nesta quarta-feira (18) na França, assim como o Palácio Versalhes mais uma vez, cinco dias após o assassinato de um professor em um ataque islamita.



A França está em alerta de "emergência para atentado" desde o assassinato na sexta-feira do professor Dominique Bernard em Arras (norte). Desde então, o país registrou várias ameaças de bomba.



O Palácio de Versalhes foi evacuado novamente nesta quarta-feira por uma ameaça de bomba, como aconteceu na terça-feira e no sábado, informaram as autoridades.



Durante esta quarta, pelo menos onze aeroportos precisaram ser evacuados por "ameaças de atentados" recebidas por e-mail, mas a medida não interferiu os aeroportos de Paris, Orly e Charles de Gaulle.



Entre os aeroportos afetados, estão os de Lille, Lyon (Bron), Bordeaux, Nantes, Nice, Toulouse e Beauvais, segundo uma fonte policial.



Durante a tarde, só o aeroporto de Bordeaux continuava fechado "até nova ordem", de acordo com o órgão de controle de tráfego aéreo, Eurocontrol.



Em Nice (sudeste), "houve apenas um alerta de pacote suspeito, algo habitual, que forçou o estabelecimento de um perímetro de segurança, mas tudo voltou à normalidade", informou o aeroporto.