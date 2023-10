Conselho de Segurança se reunirá nesta quarta e votará resolução sobre Gaza

436

A pedido da Rússia e dos Emirados Árabes, o Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência nesta quarta-feira (18), após o bombardeio a um hospital de Gaza, que causou a morte de 200 pessoas.



"Rússia e Emirados Árabes Unidos solicitaram a realização de uma reunião pública urgente do Conselho de Segurança da ONU para a manhã de 18 de outubro devido ao ataque a um hospital de Gaza", publicou o vice-embaixador russo junto à ONU, Dmitry Polyanskiy, no aplicativo Telegram.



A reunião será às 14h GMT (11h em Brasília), confirmou a ONU. Fontes diplomáticas da organização informaram que a resolução apresentada pelo Brasil, atual presidente do Conselho de Segurança, será submetida a votação antes desse horário.



Em plena atividade diplomática envolvendo a guerra entre Israel e o Hamas, o Conselho de Segurança rejeitou ontem uma resolução proposta pela Rússia e deveria se pronunciar sobre um segundo texto, proposto pelo Brasil.



A resolução russa rejeitada na segunda-feira mencionava um "cessar-fogo humanitário imediato, duradouro e plenamente respeitado", e um acesso humanitário "sem limitações" à Faixa de Gaza. Mas não citava o grupo islamista Hamas por seu ataque surpresa do dia 7 de outubro, o que era inaceitável para Estados Unidos, Reino Unido e França.



Por sua vez, o projeto de resolução do Brasil condena especificamente "os ataques terroristas de ódio do Hamas".