436

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, denunciou, nesta quarta-feira (18, data local), o bombardeio de um hospital em Gaza e afirmou que "as chamas das bombas americano-israelenses" vão "consumir" Israel.



"As chamas das bombas americano-israelenses, lançadas esta noite sobre as vítimas palestinas feridas no hospital [Al Ahli Arab] em Gaza, vão consumir em breve os sionistas", declarou Raisi em mensagem, citado pela agência IRNA.