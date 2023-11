436

O Exército israelense atribuiu, nesta terça-feira (17), à organização palestina Jihad Islâmica o lançamento de um foguete que atingiu um complexo hospitalar na Cidade de Gaza, matando pelo menos 200 pessoas, segundo as autoridades locais.



"Segundo a informação do serviço de inteligência, baseada em várias fontes que obtivemos, a Jihad Islâmica é responsável pelo lançamento fracassado do foguete que atingiu o hospital", afirmou o Exército israelense em um comunicado.