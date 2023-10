436

Manifestantes que pediam a demissão do presidente palestino, Mahmoud Abbas, e forças de segurança da Autoridade Palestina se enfrentaram, nesta terça-feira (17), em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, informaram jornalistas da AFP no local.



Membros das forças de segurança dispararam bombas de gás lacrimogêneo durante o protesto, que começou pouco depois que um bombardeio israelense matou ao menos 200 pessoas em um complexo hospitalar na Faixa de Gaza, segundo as autoridades deste território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.