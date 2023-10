Ataque israelense mata seis pessoas refugiadas em escola de Gaza

436

Pelo menos seis pessoas que haviam se refugiado em uma escola administrada pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina na Faixa de Gaza morreram, nesta terça-feira (17), em um ataque aéreo israelense, informou a UNRWA.



"A escola foi atingida durante o bombardeio das forças israelenses", na Faixa de Gaza, indicou, por meio de nota, a UNRWA, sigla em inglês da entidade.



Segundo a agência, dezenas de pessoas também ficaram feridas e o número de mortos é "certamente maior".



Questionado pela AFP, o Exército israelense disse que estava verificando esta informação.



O ocorrido "é escandaloso e mostra mais uma vez o flagrante desprezo pela vida dos civis", condenou a UNRWA, que administra escolas, clínicas e fornece ajuda alimentícia a Gaza.



Segundo a agência da ONU, "pelo menos 4.000 pessoas haviam se abrigado nesta escola da UNRWA, que se tornou um refúgio" devido à guerra entre Hamas, no poder em Gaza, e Israel.



O conflito se seguiu a um sangrento ataque de comandos do movimento islamita em solo israelense em 7 de outubro, que deixou milhares de mortos.



"Não há mais lugar seguro em Gaza, nem sequer as infraestruturas da ONU", lamentou a UNRWA.



Aproximadamente, 5,9 milhões de refugiados palestinos estão registrados na agência, criada em 1949.