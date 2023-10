436

O movimento palestino Hamas anunciou nesta terça-feira (17) a morte de um de seus comandantes militares em um ataque israelense no centro da Faixa de Gaza, no 11º dia de uma guerra que provocou milhares de mortes nos dois lados.



Ayman Nofal, comandante das Brigadas Al Qassam, o braço armado do Hamas, morreu em um ataque "sionista" no campo de Bureij, afirma um breve comunicado.