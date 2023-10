436

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou à China nesta terça-feira (17), onde se reunirá com seu par Xi Jinping, observaram jornalistas da AFP.



O avião do governante russo aterrissou em Pequim pouco antes das 9h30 locais (22h30 da segunda-feira em Brasília), para uma missão voltada a fortalecer os laços de Moscou com seu vizinho comunista.