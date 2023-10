Tiroteio na Bélgica: duas pessoas morrem baleadas em Bruxelas

436

Os fatos ocorreram na praça Sainctelette, no norte da capital (foto: HATIM KAGHAT / BELGA MAG / BELGA VIA AFP )

Duas pessoas morreram atingidas por disparos na noite desta segunda-feira (16), em Bruxelas, e o atirador conseguiu escapar, informou à AFP o Ministério Público da capital belga.



Um vídeo de reivindicação do duplo homicídio, em que um homem aparece falando em árabe, circulou pelas redes sociais, segundo uma fonte ligada ao caso.



Uma porta-voz do MP de Bruxelas, contactada pela AFP, informou que foi aberta uma investigação, mas não esclareceu até o momento qual seria a motivação do ataque.



A Promotoria federal, encarregada de casos de terrorismo, iniciou averiguações sobre uma possível motivação terrorista.

Em um vídeo divulgado pela edição digital do jornal em flamengo Het Laatste Nieuws, um homem aparecia fugindo em uma moto pequena depois de abrir fogo.

Os fatos ocorreram na praça Sainctelette, no norte da capital.



A polícia foi alertada pouco após as 19h locais (14h de Brasília) e um perímetro de segurança foi montado.