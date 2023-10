Conselho de Segurança da ONU abordará a guerra Israel-Hamas nesta segunda-feira

436

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta segunda-feira (16) às 22H00 GMT (19H00 de Brasília) para examinar o conflito entre Israel e Hamas, confirmou o organismo, e fontes diplomáticas citaram dois projetos de resolução em debate.



A Rússia apresentou na sexta-feira aos Estados-membros do Conselho um projeto de resolução que pede um "cessar-fogo humanitário imediato, duradouro e plenamente respeitado" e um acesso humanitário "sem obstáculos" à sitiada Faixa de Gaza, segundo as fontes.



O Brasil, que preside o Conselho de Segurança em outubro, também propôs um texto que condena "os ataques terroristas do Hamas".



O documento sugerido por Moscou, ao qual a AFP teve acesso, também condena "veementemente toda violência e hostilidades contra os civis e todos os atos de terrorismo", além de pedir a libertação de "todos os reféns" sob custódia do grupo islamita palestino Hamas.



Entretanto, o nome 'Hamas' não é mencionado no texto. Simultaneamente, os Estados Unidos insistem que o Conselho de Segurança condene explicitamente os "atos terroristas odiosos" do movimento palestino, que lançou uma ofensiva inédita sobre Israel em 7 de outubro.



Para ser adotada, uma resolução necessita do voto de pelo menos 9 dos 15 membros do Conselho, desde que não haja veto de nenhum dos cinco membros permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China).