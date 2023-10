436

A votação do segundo turno para eleger o novo presidente do Equador, entre a candidata de esquerda Luisa González e o outsider milionário Daniel Noboa, chegou ao fim neste domingo (15), em meio a um contexto de violência relacionada ao tráfico de drogas.



O dia de votação terminou às 17h00 locais (19h00 de Brasília) após dez horas de urnas abertas. Os primeiros resultados serão divulgados 90 minutos depois, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que solicitou uma investigação sobre uma denúncia de fraude.