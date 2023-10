Papa pede corredores humanitários para população de Gaza

436

O papa Francisco lançou, neste domingo (15), um apelo à criação "urgente" de corredores humanitários para os habitantes da Faixa de Gaza, bombardeada e sitiada por Israel.



"O direito humanitário tem ser respeitado, sobretudo, em Gaza, onde é urgente e necessário garantir corredores humanitários e socorrer a população", declarou o papa após sua tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro.



"Peço, veementemente, que as crianças, os doentes, os idosos, as mulheres e todos os civis não sejam vítimas deste conflito", acrescentou.



Após o ataque letal do movimento islâmico Hamas, em 7 de outubro, Israel decretou estado de sítio "total" na Faixa de Gaza, já sob bloqueio há 16 anos, para que nenhum alimento, água, nem eletricidade entre neste pequeno território onde vivem 2,4 milhões de pessoas.



O pontífice argentino reiterou, ainda, seu apelo à "libertação dos reféns" sequestrados por combatentes do Hamas no sul de Israel.