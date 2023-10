Em meio a crise por escândalo de apostas, Itália goleia Malta nas Eliminatórias da Euro

436

A Itália, sob a sombra de um novo escândalo extracampo, goleou Malta por 4 a 0 neste sábado (14) e deu um passo importante rumo à Eurocopa de 2024, assim como Eslovênia, Dinamarca e Hungria, que também venceram na rodada das Eliminatórias.



Desde a última quarta-feira, o mundo do futebol na Itália esteve marcado pelas revelações do caso "Scomesse", apostas esportivas que diversos jogadores da Serie A teriam feito em plataformas ilegais.



Como parte da investigação, a polícia foi na quinta-feira ao centro de treinamento da 'Azzurra' para interrogar os jogadores Sandro Tonali e Nicolo Zaniolo, suspeitos de terem utilizado estas plataformas, que tiveram que abandonar a concentração da equipe.



- Segunda vitória de Spalletti -



Com os gols de Giacomo Bonaventura (23'), Domenico Berardi (45'+1 e 64') e Davide Frattesi (90'+3), a seleção italiana conseguiu dar uma resposta em campo após os problemas fora das quatro linhas.



"O importante foi conquistar os três pontos com seriedade. Temos um grupo que está encontrando seus mecanismos, podemos ficar felizes", comemorou o técnico Luciano Spalletti.



Graças a esta vitória, a segunda em três jogos desde a chegada de Spalletti, a Itália recupera a segunda posição (10 pontos) do Grupo C das Eliminatórias da Euro, ocupada provisoriamente pela Ucrânia, que horas antes venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0.



Na próxima terça-feira, os italianos vão a Londres enfrentar a Inglaterra, que lidera a chave com 13 pontos.



"O jogo de terça vai nos permitir medir o nosso potencial", avaliou Spalleti sobre o duelo com os ingleses.



- Eslovênia e Dinamarca abrem distância -



Também foram disputados neste sábado os jogos do Grupo G, liderado pela Hungria (13 pontos), que venceu a Sérvia (10 pontos) por 2 a 1 em Budapeste.



Loic Nego foi o autor dos passes para os dois gols húngaros, marcados por Barnabas Varga (20') e Roland Sallai (34'), enquanto Strahinja Pavlovic descontou para os visitantes (33').



Mesmo com a derrota, a Sérvia mantém a vantagem de três pontos sobre Montenegro, terceiro colocado da chave, que descansou nesta rodada.



A Lituânia, na quarta posição, aumentou suas poucas chances de classificação vencendo por 2 a 0 a Bulgária (5ª), já eliminada.



No Grupo H, Eslovênia e Dinamarca se aproximaram da Euro do ano que vem ao vencerem Finlândia (3 a 0) e Cazaquistão (3 a 1), respectivamente.



Benjamin Sesko (16' de pênalti e 28') e Erik Janza (90'+1) garantiram a vitória da seleção eslovena, líder da chave com os mesmos 16 pontos da Dinamarca, que venceu com os gols de Jonas Wind (36') e Robert Skov (45'+2 e 48').



Ambas as seleções abriram boa vantagem sobre Finlândia (3ª) e Cazaquistão (4º), empatados com 12 puntos.



No fundo da tabela, a Irlanda do Norte (5ª) venceu o lanterna San Marino por 3 a 0, mas não escapou da eliminação devido às vitórias de Eslovênia e Dinamarca.