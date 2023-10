Pré-Olímpico da Conmebol será disputado na Venezuela entre janeiro e fevereiro

436

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou neste sábado (14) que o pré-Olímpico para os Jogos de Paris 2024, que dará duas vagas no torneio de futebol do evento na capital francesa, será disputado em três cidades da Venezuela entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro.



"Caracas, Valencia e Barquisimeto se preparam para uma grande festa do futebol", escreveu a Conmebol nas redes sociais.



Em visita à capital venezuelana em julho do ano passado, o presidente da confederação, Alejandro Domínguez, tinha adiantado que o país seria sede da competição, que terá a participação de dez seleções com jogadores de até 23 anos de idade e estava inicialmente prevista para o final de 2023.



Em janeiro de 2020, o pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio, realizados em 2021 por conta da pandemia, foi disputado na Colômbia e teve a Argentina como campeã e o Brasil, que ficou com a medalha de ouro no Japão, como vice.