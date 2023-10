Dez datas-chave de Israel desde sua criação há 75 anos

436

Confira abaixo as datas-chave da história de Israel, que bombardeia a Faixa de Gaza há uma semana, em resposta à ofensiva lançada pelo movimento palestino islamista Hamas contra o seu território, a mais letal desde a sua criação.



O ataque deixou mais de 1.300 mortos em Israel, segundo as autoridades. Além disso, o Hamas sequestrou cerca de 150 pessoas, de acordo com o Exército israelense.



Em Gaza, os bombardeios deixaram até agora 2.215 mortos, entre eles 724 crianças, segundo o Ministério da Saúde palestino.



- 1948 : Independência -



Em 29 de novembro de 1947, a ONU propõe dividir o mandato britânico da Palestina em dois Estados, um judeu e outro árabe. O plano, rechaçado pelos países árabes, provoca uma explosão de violência.



Em 14 de maio de 1948, David Ben Gurión proclama a independência do Estado de Israel.



No dia seguinte, começa a primeira guerra árabe-israelense, vencida pelo novo Estado em 1949, que ocupa um território maior que o designado pela ONU.



Mais de 760.000 palestinos se viram obrigados a partir para o exílio. Cerca de 160.000 permanecem no novo Estado.



A Jordânia toma o controle de Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. O Egito controla a Faixa de Gaza.



Os sobreviventes do Holocausto nazista emigram em massa para Israel.



- 1967 : Terceira guerra -



Em 1967, Israel lança a Guerra dos Seis Dias contra Egito, Síria e Jordânia.



Em seis dias, o Exército judeu toma o controle de Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Faixa de Gaza, da parte síria das Colinas de Golã e do Sinai egípcio, que já havia ocupado brevemente no conflito de 1956.



Começa a colonização nos territórios ocupados.



- 1973 : Novo conflito -



Em outubro de 1973, Egito e Síria atacam Israel no Sinai e em Golã, coincidindo com o feriado judaico de Yom Kippur.



Depois de sérios revezes, as forças israelenses conseguem reverter a situação. Os combates deixam 2.600 mortos israelenses e pelo menos 9.500 mortos e desaparecidos do lado árabe.



- 1978 : Paz com Egito -



Em 1978, o então primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, e o presidente egípcio, Anwar al Sadat, firmam em Washington os acordos de Camp David, que prepararam a assinatura, em 1979, do tratado de paz entre Israel e Egito, o primeiro entre o Estado judeu e um país árabe.



O Egito recupera o controle do Sinai em 1982, mas os países árabes denunciam o tratado. Sadat é assassinado por islamistas em 1981.



- 1982 : Invasão do Líbano -



Em junho de 1982, o Exército israelense invade o Líbano e expulsa de Beirute a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) de Yasser Arafat. As tropas israelenses ocupam o sul do país até o ano 2000.



Após o sequestro de soldados israelenses por parte do movimento libanês Hezbollah, Israel lança uma ofensiva devastadora no Líbano em 2006.



- 1993 : Acordos de Oslo -



Em dezembro de 1987, os palestinos da Cisjordânia e de Gaza se rebelam e começa a Primeira Intifada contra a ocupação israelense.



Em setembro de 1993, Israel e OLP firmam em Washington os Acordos de Oslo, uma "declaração de princípios" para estabelecer uma autonomia palestina transitória de cinco anos.



É o primeiro acordo de paz entre Israel e os palestinos, que ficou marcado pelo histórico aperto de mãos entre Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense da época, Yitzhak Rabin.



Em 1994, Arafat retorna triunfante aos territórios palestinos ocupados após 27 anos de exílio e cria a Autoridade Palestina.



- 1995 : Assassinato de Rabin -



Yitzhak Rabin é assassinado em Tel Aviv em 1995 por um extremista judeu contrário ao processo de paz.



- 2000 : Segunda Intifada -



Após a polêmica visita, em setembro do ano 2000, de Ariel Sharon, então líder da oposição de direita, à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, começa a Segunda Intifada, que dura até 2005.



- 2005 : Retirada da Faixa de Gaza -



Em setembro de 2005, Israel se retira da Faixa de Gaza e impõe um bloqueio sobre o território palestino um ano depois, após o sequestro de um soldado israelense.



Israel reforça o bloqueio em 2007, quando o Hamas vence seu rival, o Fatah, do presidente Mahmud Abbas.



Israel e Hamas travam quatro guerras na Faixa, em 2008, 2012, 2014 e 2021. Em 7 de outubro de 2023, tem início um novo conflito.



- 2009 : Retorno de Netanyahu -



Em 2009, o líder do partido de direita Likud, Benjamin Netanyahu, retorna ao cargo de primeiro-ministro, que já havia ocupado de 1996 a 1999.



O dirigente é indiciado por corrupção em 2019 e expulso do poder em 2021.



Retorna em 2022 para liderar um novo governo de coalizão, um dos mais à direita da história de Israel. Seu projeto de reforma do Judiciário provoca uma onda de manifestações inéditas no país.