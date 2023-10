Presidente da Armênia ratifica adesão ao TPI

436

O presidente armênio, Vahagn Khachaturyan, assinou a ratificação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), em uma iniciativa que provocou a indignação da Rússia, até agora tradicional aliada de Ierevan.



"Em 13 de outubro, o presidente da República da Armênia, Vahagn Khachaturyan, assinou a lei relativa à ratificação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional", afirmou a presidência armênia em um comunicado.



A Rússia não concorda com esta adesão, uma vez que o TPI emitiu, há meses, um mandado de detenção contra o presidente Vladimir Putin por "deportação" de crianças ucranianas para território russo.



Em 3 de outubro, os deputados armênios defenderam a ratificação do Estatuto de Roma, tratado fundador do TPI, por 60 votos a favor, e 22, contra.



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou imediatamente esta decisão "equivocada", insistindo em que, certamente, não é o "correto do ponto de vista das relações bilaterais".



A Armênia espera que esta adesão vá trazer mais proteção contra seu vizinho Azerbaijão, que acaba de infligir-lhe uma derrota militar e pôs fim ao separatismo dos armênios no enclave de Nagorno-Karabakh.



Ierevan acusa a Rússia de tê-la abandonado ante um adversário muito mais rico e mais bem armado.