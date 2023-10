436

A seleção de Portugal garantiu vaga na Eurocopa de 2024 nesta sexta-feira (13), ao derrotar a Eslováquia por 3 a 2 no Porto, com dois gols do astro Cristiano Ronaldo.



Além de Cristiano (29' de pênalti e 72'), Gonçalo Ramos (18') marcou para os portugueses, enquanto os eslovacos descontaram com David Hancko (69') e Stanislav Lobotka (80').