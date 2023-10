Scaloni faz mistério sobre titularidade de Messi contra o Paraguai

436

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez mistério em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11) sobre presença do craque Lionel Messi como titular no duelo contra o Paraguai, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



"Ainda temos um treino e para ele [Messi] é importante (...) tenho que conversar sobre isso com ele e ver que estamos convencidos de que poderá jogar desde o início. Ele parecia bem. Com base nisso, vamos ver o resto da equipe", disse Scaloni.



Para Scaloni, a prioridade é "ver como Messi se sente. Em segundo lugar, temos outro jogo em quatro dias. Ele pode jogar 80 minutos e nada contra o Peru, ou pode jogar 90 minutos em ambos e ficar bem. Não é tão fácil", ressaltou Scaloni sobre o camisa 10 argentino, que vem sofrendo há semanas com dores musculares.



Messi, de 36 anos, fez um jogo completo pela última vez no dia 3 de setembro, na vitória do Inter Miami sobre o Los Angeles FC por 3 a 1, em que fez duas assistências, pela MLS.



Quatro dias depois, participou de 88 minutos da vitória da Argentina sobre o Equador pelas Eliminatórias (1 a 0) e, desde então, só jogou 72 minutos em dois jogos do time de Miami devido a uma fadiga muscular.



Se Messi ficar fora do time titular, a Argentina pode variar seu esquema habitual e colocar juntos os atacantes Julián Álvarez e Lautaro Martínez.



Sobre a dupla, Scaloni destacou que "já jogaram juntos como titulares. Estou aberto a muitas coisas, vai depender do jogo. Não seria um inconveniente, são diferentes, mas podem jogar".



A seleção argentina recebe o Paraguai na quinta-feira (12) no estádio Monumental, em Buenos Aires, e no dia 17 visita o Peru pela quarta rodada das Eliminatórias.