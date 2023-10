436

Quatro socorristas do Crescente Vermelho palestino morreram nesta quarta-feira (11) por ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza, informou a organização humanitária.



Três membros da equipe morreram quando "a ocupação (Israel) atacou diretamente uma ambulância pertencente ao Crescente Vermelho palestino" no norte de Gaza, disse a ONG, acrescentando que outro socorrista também morreu em outro bombardeio na parte oriental do enclave.