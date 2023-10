Turquia 'intensificará' operações contra combatentes curdos na Síria e no Iraque

436

A Turquia vai "continuar intensificando suas operações contra combatentes curdos" na Síria e no Iraque, anunciou o presidente Recep Tayyip Erdogan nesta quarta-feira (11).



"Já intensificamos nossas operações aéreas e vamos continuar, para mostrar aos terroristas que podemos destruí-los em qualquer lugar e a qualquer momento", disse Erdogan, referindo-se aos combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização considerada "terrorista" pela Turquia e por seus aliados ocidentais.



A Turquia já informou que lançou uma nova série de bombardeios em represália ao ataque de 1º de outubro em Ancara, que deixou dois policiais feridos e foi reivindicado pelo PKK.



Erdogan informou na segunda-feira que a Turquia completou "com sucesso" a "primeira fase" de sua campanha de bombardeios e sugeriu que continuará as "operações" no norte da Síria e no Iraque.