EUA descreve tomada do poder no Níger como golpe de Estado

436

Os Estados Unidos afirmaram, nesta terça-feira (10), que o Exército do Níger deu um golpe de Estado em julho e, em resposta, anunciaram que vão cortar 442 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais na cotação atual) da ajuda econômica ao país.



"Tomamos esta medida porque nos últimos dois meses esgotamos todas as vias disponíveis para preservar a ordem constitucional no Níger", disse um alto funcionário americano a jornalistas.



Em 26 de julho, os militares derrubaram e detiveram o presidente eleito, Mohamed Bazoum.



O funcionário americano afirmou que, de acordo com as suas próprias regras, os novos líderes devem restaurar o governo civil e democrático dentro de um prazo de 90 a 120 dias.



"Com o passar do tempo, ficou claro (...) que não queriam respeitar essas normas constitucionais", acrescentou.



Segundo a legislação americana, classificar uma tomada de poder como golpe de Estado significa o fim da ajuda ao país.



Os Estados Unidos, juntamente com as nações do oeste da África e França, ex-potência colonial, pressionaram os militares a devolverem o poder a Bazoum, mas sem sucesso.