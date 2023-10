436

A Rússia obteve nesta terça-feira (10) 83 votos na eleição dos novos Estados-membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU, um número insuficiente para recuperar um assento neste órgão do qual foi expulsa após a invasão da Ucrânia.



Três países eram candidatos a dois lugares vagos no grupo regional da Europa de Leste. Bulgária e Albânia foram eleitas pela Assembleia Geral da ONU com 160 e 123 votos, respectivamente, entre os 193 Estados-membros.