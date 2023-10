Pirelli continuará como fornecedora de pneus exclusiva da F1 até 2027

436

A marca italiana Pirelli continuará como fornecedora exclusiva de pneus para a Fórmula 1 até ao final de 2027, com opção de extensão para 2028, anunciaram a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e o Formula One Group nesta terça-feira (10).



"O compromisso da empresa com a qualidade, inovação e conhecimento profundo do nosso esporte será essencial nos próximos anos, conforme o novo regulamento se aproxima em 2026", disse o presidente da F1, Stefano Domenicali, citado em comunicado.



A Pirelli se tornou fornecedora exclusiva da categoria em 2011, após a saída da Bridgestone, que concorreu com a marca italiana pelo período 2025-2027. O valor do novo contrato não foi divulgado.



Além da F1, a Pirelli continuará como fornecedora dos campeonatos de Fórmula 2 e Fórmula 3 até 2027.



O anúncio surge dois dias depois do Grande Prêmio do Catar, em que o desgaste dos pneus levou a FIA a tomar medidas de última hora por razões de segurança.



Em 2021, a Pirelli se tornou fornecedora do Campeonato Mundial de Rali (WRC), substituindo a marca francesa Michelin. Comprometida até o final da temporada 2024, a empresa italiana não participará da concorrência no período 2025-2027.



"Tivemos que escolher e optamos pela F1", justificou o vice-presidente executivo da Pirelli, Marco Tronchetti Provear, em entrevista coletiva conjunta com Domenicali na terça-feira.