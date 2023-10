França inicia retirada de militares do Níger

436

A França iniciou a retirada de suas tropas mobilizadas no Níger para um país vizinho, que pode ser o Chade, informaram fontes de segurança nesta terça-feira (10), fechando a saída de um de seus últimos aliados na região do Sahel.



Os militares que tomaram o poder no Níger com o golpe de 26 de julho haviam exigido a retirada dos soldados que seu antigo colonizador tinha no país como parte de uma operação antijihadista.



Embora em um primeiro momento Paris tenha se mostrado reticente, porque reconhece o deposto Mohamed Bazoum como mandatário legítimo, o presidente francês, Emmanuel Macron, acabou ordenando a retirada em 24 de setembro.



"As primeiras saídas estão sendo realizadas conforme o plano, a coordenação em curso", disse à AFP uma fonte do Exército francês, confirmando o anúncio feito pelas autoridades nigerinas um dia antes.



A França contava com cerca de 1.400 soldados e pilotos em Niamei e em duas bases da região das "três fronteiras", que divide com Burkina Faso e Mali, para lutar contra os grupos jihadistas presentes no local.



Segundo fontes, os primeiros soldados retirados deveriam seguir por estrada em direção ao Chade, onde está localizado o comando das forças francesas no Sahel.



O regime militar do Níger indicou um dia antes que os comboios franceses estavam sendo escoltados pelas suas forças, embora não tenha especificado o destino.



Além disso, um avião com material francês e um primeiro grupo de militares prioritários (para retirada por razões de saúde ou humanitárias) deixou Niamei na segunda-feira (9), indicou outra fonte militar.