Putin afirma que conflito Hamas-Israel ilustra 'o fracasso' dos EUA no Oriente Médio

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (10) que o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas ilustra "o fracasso" da política dos Estados Unidos no Oriente Médio e afirmou que a criação de um Estado palestino é uma "necessidade".



Putin fez essas declarações durante uma reunião no Kremlin com o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al Sudani, dias depois de o Hamas lançar uma ofensiva sem precedentes contra Israel.



"Acredito que muitas pessoas concordariam comigo que este é um exemplo claro do fracasso da política dos Estados Unidos no Oriente Médio", disse Putin durante a reunião com Al Sudani.



O presidente russo defendeu "a necessidade de implementar as decisões do Conselho de Segurança da ONU sobre a criação de um Estado palestino soberano e independente".



Putin afirmou que os Estados Unidos "tentaram monopolizar o controle (do conflito), mas, infelizmente, não se preocuparam em buscar acordos que fossem aceitáveis para ambos os lados".



O presidente russo acrescentou que o Ocidente "não levou em consideração os interesses fundamentais do povo palestino".



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na segunda-feira que a criação de um Estado palestino é a solução "mais confiável" para o conflito entre Israel e o Hamas.



O Kremlin informou, nesta terça-feira, que está preparando uma visita a Moscou do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que estava marcada antes da ofensiva do Hamas contra Israel, mas não informou a data.