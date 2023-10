436

Os líderes de Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha prometeram, em um comunicado conjunto, divulgado nesta segunda-feira (9), "apoiar Israel em seus esforços para se defender", depois de ataques-surpresa executados pelo grupo islamita Hamas.



No comunicado divulgado pela Casa Branca, as potências ocidentais acrescentaram que "reconhecem as aspirações legítimas do povo palestino", mas disseram que o Hamas "não oferece nada ao povo palestino, além de mais terror e banho de sangue", escreveram o chanceler alemão, Olaf Scholz; o presidente americano, Joe Biden; seu contraparte francês, Emmanuel Macron; a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni; e seu contraparte britânico, Rishi Sunak.