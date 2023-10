Barcelona sai atrás, mas busca empate com Granada no Espanhol

436

Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Barcelona buscou um empate em 2 a 2 com o Granada neste domingo (8), no fechamento da 9ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que fez a equipe catalã cair para a terceira posição na tabela.



Jogando em casa, o vice-lanterna do campeonato contou com o inspirado Bryan Zaragoza para abrir o placar com apenas 17 segundos de jogo, após um contra-ataque perfeito.



O segundo saiu em grande jogada individual de Zaragoza, que ganhou de Koundé, driblou Christensen e finalizou com categoria (29'), sem chances para o goleiro Ther Stegen.



O Barça conseguiu diminuir pouco antes do intervalo, com a joia Lamine Yamal aproveitando sobra de bola na área para estufar a rede do Granada (45'+1).



Com o gol, Lamal se tornou o jogador mais jovem a marcar no Campeonato Espanhol, com 16 anos e 87 dias.



O empate veio na reta final da partida com Sergi Roberto (85'), que saiu do banco para evitar a primeira derrota dos 'blaugrana' na temporada.



- Griezmann salva Atlético de Madrid -



Mais cedo, o atacante francês Antoine Griezmann deu ao Atlético de Madrid a vitória sobre Real Sociedad por 2 a 1, ao marcar no apagar das luzes.



Graças ao resultado, o time 'colchonero' ultrapassou o Athletic Bilbao e agora é o quarto colocado, dois pontos atrás do Barcelona.



O Atlético abriu o placar aos 22 minutos com o lateral brasileiro Samuel Lino, que vem se destacando neste início de temporada, aproveitando um passe em profundidade de Koke.



Depois de acertar a trave duas vezes com Rodrigo De Paul (44') e Axel Witsel (46'), o time do técnico Diego Simeone diminuiu o ritmo e permitiu o empate à Real Sociedad, que marcou com Mikel Oyarzabal (73').



Mas a poucos minutos do apito final, Griezmann deu a vitória ao Atlético convertendo cobrança de pênalti (87').



-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:



- Sexta-feira:



Athletic Bilbao - Almería 3 - 0



- Sábado:



Cádiz - Girona 0 - 1



Real Madrid - Osasuna 4 - 0



Mallorca - Valencia 1 - 1



Sevilla - Rayo Vallecano 2 - 2



- Domingo:



Villarreal - Las Palmas 1 - 2



Atlético de Madrid - Real Sociedad 2 - 1



Alavés - Betis 1 - 1



Celta Vigo - Getafe 2 - 2



Granada - Barcelona 2 - 2



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 24 9 8 0 1 20 6 14



2. Girona 22 9 7 1 1 19 11 8



3. Barcelona 21 9 6 3 0 21 10 11



4. Atlético de Madrid 19 8 6 1 1 20 8 12



5. Athletic Bilbao 17 9 5 2 2 16 9 7



6. Real Sociedad 15 9 4 3 2 17 12 5



7. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 13 -2



. Betis 13 9 3 4 2 11 13 -2



9. Valencia 11 9 3 2 4 10 11 -1



10. Las Palmas 11 9 3 2 4 6 8 -2



11. Getafe 10 9 2 4 3 12 15 -3



12. Osasuna 10 9 3 1 5 9 14 -5



13. Cádiz 9 9 2 3 4 8 12 -4



14. Sevilla 8 8 2 2 4 13 12 1



15. Mallorca 8 9 1 5 3 12 15 -3



16. Villarreal 8 9 2 2 5 11 15 -4



17. Alavés 8 9 2 2 5 7 13 -6



18. Celta Vigo 6 9 1 3 5 10 15 -5



19. Granada 6 9 1 3 5 15 23 -8



20. Almería 3 9 0 3 6 11 24 -13