Bayer Leverkusen vence Colônia e mantém liderança do Alemão

436

O Bayer Leverkusen venceu o Colônia por 3 a 0 neste domingo (8), na BayArena, e conseguiu sua sexta vitória em sete rodadas no Campeonato Alemão, do qual é o líder isolado.



Contra o lanterna, o Leverkusen resolveu a parada no primeiro tempo. Após grande jogada coletiva, Jonas Hofmann abriu o placar (22'). Dez minutos depois, Jérémie Frimpong aproveitou assistência perfeita de Alex Grimaldo e ampliou.



Depois do intervalo, Victor Boniface marcou seu sétimo gol na Bundesliga e fechou a vitória após um contra-ataque mortal (67').



"Quando vemos como trabalhamos todos os dias, semana após semana, mudamos a nossa mentalidade, lutamos e corremos", disse o meia suíço Granit Xhaka após a partida.



Com 19 pontos de 21 possíveis, o Leverkusen vive o melhor início de temporada de sua história. O único jogo da equipe sem vitória na campanha até aqui foi o empate em 2 a 2 com o Bayern de Munique, na 4ª rodada.



Por sua vez, o time bávaro venceu o Freiburg por 3 a 0 e chegou a 17 pontos, ultrapassando Hoffenheim (5º) e Borussia Dortmund (4º) para voltar à terceira posição. O vice-líder é o Stuttgart (18 pontos), que no sábado bateu o Wolfsburg por 3 a 1.



Jogando na Allianz Arena, o Bayern abriu o placar com o francês Kingsley Coman (12'), que contou com a sorte ao tentar um cruzamento e mandar a bola direto para o gol.



O segundo dos bávaros veio dos pés de Leroy Sané, aproveitando boa assistência do inglês Harry Kane (25').



No final da primeira etapa, Sané fez mais um, mas o lance foi anulado pelo VAR por um impedimento milimétrico.



Nos últimos minutos, Coman fechou o placar em um chute de esquerda que tocou nas costas de Philipp Lienhart (85') antes de entrar.



Sem sofrer gols, a defesa do Bayern, que se mostrou vulnerável nos últimos jogos, não teve problemas para parar um ataque do Freiburg totalmente inofensivo.



"Jogo muito bom, do início ao fim, nos concentramos bem", analisou o técnico do time bávaro, Thomas Tuchel.



Tuchel também falou sobre o papel que Kane desempenhou, mais como armador do que como finalizador: "Colocamos Harry um pouco mais atrás para que ele ficasse mais integrado ao jogo".



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:



- Sexta-feira:



B. Moenchengladbach - Mainz 2 - 2



- Sábado:



RB Leipzig - Bochum 0 - 0



Borussia Dortmund - Union Berlin 4 - 2



Augsburg - Darmstadt 1 - 2



Stuttgart - Wolfsburg 3 - 1



Werder Bremen - Hoffenheim 2 - 3



- Domingo:



Bayer Leverkusen - Colônia 3 - 0



Bayern de Munique - Freiburg 3 - 0



Eintracht Frankfurt - Heidenheim 2 - 0



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 19 7 6 1 0 23 6 17



2. Stuttgart 18 7 6 0 1 22 8 14



3. Bayern de Munique 17 7 5 2 0 23 6 17



4. Borussia Dortmund 17 7 5 2 0 16 8 8



5. Hoffenheim 15 7 5 0 2 16 11 5



6. RB Leipzig 14 7 4 2 1 16 6 10



7. Wolfsburg 12 7 4 0 3 10 9 1



8. Eintracht Frankfurt 10 7 2 4 1 6 5 1



9. Freiburg 10 7 3 1 3 7 13 -6



10. Heidenheim 7 7 2 1 4 10 15 -5



11. Darmstadt 7 7 2 1 4 12 19 -7



12. B. Moenchengladbach 6 7 1 3 3 13 16 -3



13. Union Berlin 6 7 2 0 5 11 14 -3



14. Werder Bremen 6 7 2 0 5 12 17 -5



15. Augsburg 5 7 1 2 4 10 17 -7



16. Bochum 4 7 0 4 3 5 19 -14



17. Mainz 2 7 0 2 5 6 19 -13



18. Colônia 1 7 0 1 6 4 14 -10