Bayer Leverkusen vence Colônia e mantém liderança do Alemão

436

O Bayer Leverkusen venceu o Colônia por 3 a 0 neste domingo (8), na BayArena, e conseguiu sua sexta vitória em sete rodadas no Campeonato Alemão, do qual é o líder isolado.



Contra o lanterna, o Leverkusen resolveu a parada no primeiro tempo. Após grande jogada coletiva, Jonas Hofmann abriu o placar (22'). Dez minutos depois, Jérémie Frimpong aproveitou assistência perfeita de Alex Grimaldo e ampliou.



Depois do intervalo, Victor Boniface marcou seu sétimo gol na Bundesliga e fechou a vitória após um contra-ataque mortal (67').



Com 19 pontos de 21 possíveis, o Leverkusen vive o melhor início de temporada de sua história. O único jogo da equipe sem vitória na campanha até aqui foi o empate em 2 a 2 com o Bayern de Munique, na 4ª rodada.



Por sua vez, o time bávaro venceu o Freiburg por 3 a 0 e chegou a 17 pontos, ultrapassando Hoffenheim (5º) e Borussia Dortmund (4º) para voltar à terceira posição. O vice-líder é o Stuttgart (18 pontos), que no sábado bateu o Wolfsburg por 3 a 1.



Jogando na Allianz Arena, o Bayern abriu o placar com o francês Kingsley Coman (12'), que contou com a sorte ao tentar um cruzamento e mandar a bola direto para o gol.



O segundo dos bávaros veio dos pés de Leroy Sané, aproveitando boa assistência do inglês Harry Kane (25').



No final da primeira etapa, Sané fez mais um, mas o lance foi anulado pelo VAR por um impedimento milimétrico.



Nos últimos minutos, Coman fechou o placar em um chute de esquerda que tocou nas costas de Philipp Lienhart (85') antes de entrar.



Sem sofrer gols, a defesa do Bayern, que se mostrou vulnerável nos últimos jogos, não teve problemas para parar um ataque do Freiburg totalmente inofensivo.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:



- Sexta-feira:



B. Moenchengladbach - Mainz 2 - 2



- Sábado:



RB Leipzig - Bochum 0 - 0



Borussia Dortmund - Union Berlin 4 - 2



Augsburg - Darmstadt 1 - 2



Stuttgart - Wolfsburg 3 - 1



Werder Bremen - Hoffenheim 2 - 3



- Domingo:



Bayer Leverkusen - Colônia 3 - 0



Bayern de Munique - Freiburg 3 - 0



(14h30) Eintracht Frankfurt - Heidenheim



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 19 7 6 1 0 23 6 17



2. Stuttgart 18 7 6 0 1 22 8 14



3. Bayern de Munique 17 7 5 2 0 23 6 17



4. Borussia Dortmund 17 7 5 2 0 16 8 8



5. Hoffenheim 15 7 5 0 2 16 11 5



6. RB Leipzig 14 7 4 2 1 16 6 10



7. Wolfsburg 12 7 4 0 3 10 9 1



8. Freiburg 10 7 3 1 3 7 13 -6



9. Eintracht Frankfurt 7 6 1 4 1 4 5 -1



10. Heidenheim 7 6 2 1 3 10 13 -3



11. Darmstadt 7 7 2 1 4 12 19 -7



12. B. Moenchengladbach 6 7 1 3 3 13 16 -3



13. 1. FC Union Berlin 6 7 2 0 5 11 14 -3



14. Werder Bremen 6 7 2 0 5 12 17 -5



15. Augsburg 5 7 1 2 4 10 17 -7



16. Bochum 4 7 0 4 3 5 19 -14



17. Mainz 2 7 0 2 5 6 19 -13



18. Colônia 1 7 0 1 6 4 14 -10