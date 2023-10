436

O jogo entre Montpellier e Clermont, pela 8ª rodada do Campeonato Francês, foi suspenso neste domingo (8) após um rojão explodir perto do goleiro Mory Diaw.



"O médico que ouviu o goleiro do Clermont constatou que ele não estava em condições de voltar ao jogo, que por isso foi definitivamente suspenso", declarou à imprensa o árbitro da partida, Florent Batta.