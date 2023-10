Partido Trabalhista britânico inicia seu congresso com Downing Street na mira

436

O Partido Trabalhista britânico iniciou, neste domingo (8), a sua conferência anual em Liverpool, esperando que seja o impulso para que o seu líder Keir Starmer chegue ao poder depois de treze anos de governos conservadores.



A número 2 do partido e figura trabalhista em ascensão, Angela Rayner, iniciou a conferência com um discurso.



Os trabalhistas chegam ao Congresso com muita confiança, liderando as pesquisas para as eleições legislativas, que serão realizadas o mais tardar em janeiro de 2025, com entre 15 e 20 pontos de vantagem.



Starmer, que parece estar a caminho de ser o próximo primeiro-ministro, fez um apelo neste domingo aos trabalhistas para não se "embriagarem" com a perspectiva de poder, em uma entrevista ao semanário The Observer.



"O crescimento econômico tem sido muito, muito fraco durante 13 anos, e tudo o que ouvirem do Partido Trabalhista esta semana terá a ver com a economia, com o aumento dos padrões de vida em todo o país", disse à BBC neste domingo.



Em entrevista ao Sunday Mirror, Starmer anunciou um plano de 1,5 bilhão de libras para o Serviço Nacional de Saúde (NHS), mergulhado em uma crise sem precedentes após medidas de austeridade.



"Somos o partido da mudança", insistiu recentemente o ex-advogado de 61 anos, zombando do "circo" apresentado pelo Partido Conservador no seu congresso esta semana em Manchester e da ambição declarada de mudança do primeiro-ministro Rishi Sunak.