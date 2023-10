Hong Kong aumenta nível de alerta para tufão Koinu

436

As autoridades de Hong Kong elevaram, neste domingo (8), o alerta para o tufão Koinu para o terceiro nível, um mês depois da passagem do supertufão Saola, que foi seguido pelas piores chuvas registradas em anos.



O Observatório Meteorológico de Hong Kong alertou para ventos fortes e chuvas torrenciais. Koinu está localizada a menos de 100 quilômetros ao sul da cidade.



O alerta "T8", o terceiro mais alto no sistema de alerta de Hong Kong, é emitido quando a velocidade do vento sustentado atinge 117 Já foram registrados ventos de cerca de 145



O tufão "Koinu passará esta noite cerca de 70 quilômetros ao sul de Hong Kong, o seu ponto mais próximo", informou o Observatório da cidade, que aconselhou a população a evitar zonas baixas em caso de tempestade.



O observatório acrescentou que não descarta aumentar ainda mais o alerta dependendo da velocidade do vento.



Escolas, creches, terminais de carga, balsas e ônibus anunciaram que suspenderiam suas atividades durante o dia e à tarde.



Cerca de trinta voos foram cancelados até às 11h00 locais (00h00 no horário de Brasília), segundo o Aeroporto Internacional de Hong Kong.



Antes de seguir para Hong Kong, Koinu chegou à ilha vizinha de Taiwan, onde deixou uma pessoa morta e centenas de milhares de casas sem eletricidade.